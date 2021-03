Para evitar aglomeração, Rio Branco não terá Feira do Peixe neste ano

A tradição de comer peixe no período da Semana Santa vai ficar mais difícil por conta da pandemia da Covid-19 este ano. Tradicionalmente, a CEASA em Rio Branco é o principal ponto de encontro de quem mantém o hábito de se alimentar de pescado neste período com a realização da Feira do Peixe e da Agricultura Familiar.

Anualmente são comercializadas mais de 100 toneladas de pescado, envolvendo a produção de mais de 100 produtores rurais. Ocorre que por conta da pandemia da Covid-19, a prefeitura de Rio Branco decidiu não realizar o evento. Aliás, a história se repete, já que no ano passado, a feira também não foi realizada por conta da doença. O objetivo é evitar aglomeração durante a fase mais crítica da pandemia no Acre.

Quem quiser manter o hábito de comer peixe na Semana Santa vai ter que adquirir o produto nos mercados e supermercados da capital. A dica é procurar locais mais tranquilos e já ir comprar o produto nesta quarta-feira, 31, já que por conta do feriado da próxima sexta e o decreto de lockdown que proíbe o atendimento ao público do que não é considerado estritamente essencial o comércio ficará fechado durante três dias, sexta, sábado e domingo, o 1ue pode gerar aglomeração na quinta, dia 1 de abril.