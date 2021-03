Pai e filho morrem de Covid-19 lado a lado com intervalo de 30 minutos

De acordo com familiares, as vítimas passaram mais de dez dias internados no mesmo hospital, lado a lado

Deoclesio Fernandes, de 83 anos, e João Batista Fernandes, de 49 anos, morreram vítimas da Covid-19 em um intervalo de 30 minutos no Rio Grande do Norte.

De acordo com familiares, as vítimas passaram mais de dez dias internados no mesmo hospital, lado a lado, mas na última quarta-feira (17) não resistiram às complicações da doença.

João deu entrada no Hospital Regional de Pau dos Ferros no dia 24 de fevereiro. Ele chegou na unidade de saúde com deficiência respiratória. “Meu tio sentiu os sintomas e foi fazer o teste. Deu positivo. Então, foi falar com o médico de plantão, que já mandou ele se internar. Estava com 60% dos pulmões comprometidos”, contou Maedson Fernandes, sobrinho da vítima, ao UOL.

Deoclesio se internou no mesmo hospital que o filho no dia 25 do mesmo mês. “Meu avô piorou com dois dias de internado e foi intubado. Ontem, por volta das 23h30, meu avô teve uma parada cardíaca e morreu. Por volta de 0h, meu tio também teve uma parada e não resistiu”, explicou Maedson.

Segundo Maedson, pai e filho eram muito próximos e moravam na mesma cidade. “Os dois moravam em Itaú. Meu tio era comerciante e estava sempre visitando meu avô. Os dois eram muito queridos. É uma perda que deixa a gente sem palavras”, concluiu.