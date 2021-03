Otto diz que Congresso se transformou em ‘covidário’ e que Guedes já tem ‘motivo suficiente’ para deixar o governo

O senador Otto Alencar (PSD-BA) avaliou o alto número de casos de Covid-19 entre os colegas de Senado e lamentou que o Congresso tenha se transformado em um “covidário”. “Não tem circulação absoluta nenhuma de ar. É tudo no ar-condicionado. 11 senadores tiveram a doença, infelizmente três foram a óbito”, disse o parlamentar, durante entrevista a Mário Kertész na Rádio Metrópole hoje (22), durante o Jornal da Bahia no Ar.

“O que se observa a cada dia é essa queda de braço e esse negacionismo do presidente da República quanto aos protocolos científicos que estão sendo usados pelo prefeitos e pelos governadores. Eu me lembro que, na posse do ministro Pazuello, ele recomendou tratamento preventivo e disse que não ficassem, podendo ir para a rua. Instado a responder sobre vacina, ele disse textualmente: se tiver demanda e preço bom, vamos comprar. O próprio presidente disse no ano passado que não iria correr atrás de vacina. A culpa da situação que está aí é muita do ministro Pazuello e também do presidente da República, em uma sintonia muito grande”, afirmou Alencar.

Questionado por MK sobre a avaliação econômica do governo, Otto Alencar disse que o governo federal não possui ações efetivas para garantir a retomada econômica do país. No entanto, ele não culpa integralmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, pela alta de preços. Para o senador, o chefe da área econômica já poderia ter deixado o governo. “Paulo Guedes não pode só levar a culpa não. Ele tem feito o que pode fazer. Na minha opinião, ele já teve motivo suficiente para sair. Algumas vezes o presidente da República já o desautorizou, de público. Acho que ele está ali se segurando para não ter um desarranjo maior na economia”, declarou.