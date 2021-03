Onde nasceu Raimundo Irineu Serra

Raimundo Irineu Serra nasceu no Maranhão, município de São Vicente Férrer

A foto aérea mostra a área do antigo povoado de Santa Teresa, no município de São Vicente Férrer (MA), onde nasceu e viveu até os 20 anos o mestre Raimundo Irineu Serra (1892-1971).

Cercado de palmeiras de tucum e babaçu, no local ainda existe a fundação da casa e o poço que abastecia de água a família Serra. Um cruzeiro demarca o lugar.

As fotos foram enviadas pelo jovem advogado acreano Matheus Serra, neto de Daniel, um dos sobrinhos de Irineu Serra, que mudou para o Maranhão por causa da história da família.

Matheus readquiriu a área de 50 hectares que pertencera à família. Agora chama Bom Jardim e ele sonha em construir um memorial no local.

Matheus Serra com o parente Zé de Sátiro, que mede 2m de altura/Foto: reprodução

Raimundo Irineu Serra nasceu no Maranhão, município de São Vicente Férrer, em 15 de dezembro de 1892. Chegou ao Acre em 1912, onde trabalhou como seringueiro, soldado, operário, agricultor, após participar da Comissão de Limites, que traçou as fronteiras do novo Território.

Logo após sua chegada conheceu a bebida indígena chamada ayahuasca. Vindo para Rio Branco no final da primeira década do século passado, organizou pacientemente sua doutrina com base no profundo conhecimento dos segredos da floresta e suas plantas curativas.

Batizou a ayahuasca com o nome de daime e ensinou, por mais de 60 anos, gerações de discípulos a se aproximarem do conhecimento da vida espiritual e receberem as graças da sabedoria divina.

Faleceu em 1971 deixando a esposa Peregrina Gomes Serra e um grupo de fiéis discípulos encarregados da continuidade de seu trabalho no Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – Alto Santo.