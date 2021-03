Novo ministro da Saúde, Queiroga quer visitar hospitais para checar se as pessoas estão morrendo de Covid

O cardiologista Marcelo Queiroga, anunciado como o novo ministro da Saúde, disse em conversas com médicos que pretende ir aos hospitais conferir pessoalmente se as UTIs estão lotadas e se as pessoas estão mesmo morrendo de Covid — numa espécie de blitz. A informação é do blog de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Apesar de ter sido anunciado como novo titular da pasta na segunda-feira (15), Queiroga ainda não assumiu o cargo, ocupado pelo ministro Eduardo Pazuello. No entanto, já mostra que vai seguir a mesma cartilha do general. Em discursos, prometeu dar “continuidade” ao trabalho já feito, e afirmou ainda que “o ministro da Saúde executa a política do governo”.

Com isso, assim como o presidente Jair Bolsonaro, ele coloca em dúvida as informações sobre mortes por Covid-19 no Brasil e também sobre as taxas de ocupação na UTI. “Parece que só morre de Covid. Você pega, você pode ver… Os hospitais estão com 90% das UTIs ocupadas. Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades?”, afirmou ontem (18) o presidente.

Ainda segundo o blog, Queiroga também tem se mostrado preocupado com a vacina de Oxford, a que a Fiocruz está produzindo. Disse que a suspensão de sua aplicação em diversos países europeus deve ser acompanhada com muita atenção. A Agência Europeia de Medicamentos concluiu ontem que o imunizante é seguro, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) também não recomenda a suspensão.