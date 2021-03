No pior momento da pandemia, Bolsonaro recebe chefes de poderes, governadores e ministros

O presidente Jair Bolsonaro se reúne na manhã de hoje (24) com chefes de poderes, ministros e governadores para discutir medidas de combate à pandemia de Covid-19. Gestores estaduais que fazem oposição declarada a Bolsonaro não foram chamados.

Segundo o G1, os participantes do encontro começaram a chegar à residência oficial do Palácio da Alvorada por volta de 8h. Entre os primeiros que chegaram estavam o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Outras autoridades chegaram pouco depois, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC).

O encontro ocorre um dia após o país ter atingido o recorde de mais de 3 mil mortes em 24 horas, no pior momento da pandemia. A Organização Mundial da Saúde (OMS) vê com “grande preocupação” a situação do Brasil e afirma que o país é o segundo em maior número mortes, atrás somente dos Estados Unidos.

Em pronunciamento realizado ontem (23), Bolsonaro disse que estão “garantidas” 500 milhões de doses de vacina até o fim deste ano, omitindo, porém, a informação de que o Ministério da Saúde reduziu em quase 10 milhões o total de doses previstas para abril.