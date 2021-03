No Enem 2020, 28 candidatos alcançam nota máxima na redação

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos mais de 2,7 milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, apenas 28 tiraram a nota máxima na redação.

Em 2019, 53 pessoas tiraram a nota mil na dissertação e em 2018, 55. Este ano, mais da metade dos inscritos no concurso não compareceram nos dias de aplicação da edição impressa do Enem. A nota média na dissertação, que teve como tema “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”, foi de 588,74 pontos.

Em contrapartida, 87.567 candidatos tiraram zero na etapa da prova. Este número representa 3,22% dos indivíduos que prestaram o exame – taxa menor do que a edição de 2019, quando 4% zeraram a redação. As principais razões foram fuga ao tema, cópia do texto motivador e texto insuficiente.