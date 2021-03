No dia que marca a ditadura no Brasil, fiscais da prefeitura “metem a porrada” em ambulante no Centro de Rio Branco

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão generalizada no Centro de Rio Branco. Nas imagens, é possível ver um agente da prefeitura em luta corporal com um ambulante que trabalha no local.

Segundo populares que estavam no local, a operação do “rapa” da prefeitura de Rio Branco, realizada no dia em que marca a ditadura no Brasil, teria sido “truculenta e desrespeitosa”, o que culminou nas vias de fato.

A Polícia Militar foi acionada e imobilizou o ambulante, mas foi rechaçada pela família do homem. De acordo com informações, pelo menos duas pessoas foram conduzidas à delegacia.