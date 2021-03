Foi assinado pelo governador Gladson Cameli, a nomeação do pecuarista José Aristides Junqueira Franco Junior, o Nenen Junqueira.

O ato foi publicado na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 26.

Junqueira faz parte de um acordo do governador com o MDB, partido que andava afastado do governo. A nomeação foi acordada pelo senador Márcio Bittar.