Navio Hospital da Marinha chega ao Juruá para atender ribeirinhos e comunidades de difícil acesso

O NAsH Doutor Montenegro (U-16) chegou à Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira,22, para dar início aos atendimentos à população ribeirinha do Juruá e comunidades dos municípios vizinhos como, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

A embarcação que costuma chegar anualmente entre o final de janeiro e início de fevereiro, só conseguiu ancorar no porto do bairro da Várzea já praticamente no final de março, por conta da pandemia do Novo Coronavírus que teria infectado diversos tripulantes. A estimativa é que entre 15 e 20 mil pessoas sejam atendidas nos próximos 2 ou 3 meses, quando deve retornar ao Amazonas. Esta é a 21ª edição de atendimentos na região do Juruá.

O navio é considerado uma unidade básica de saúde e possui consultório médico e odontológico, laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais e uma sala da trauma para pequenos procedimentos cirúrgicos, além de diversos profissionais divididos entre médicos, enfermeiros entre outros.

O atendimento é feito a partir da triagem realizada pela equipe de enfermagem. A equipe médica é formada por pediatra e clínico que faz atendimento de forma individualizada, o mesmo ocorre com a odontologia. A prioridade [nos atendimentos] são os locais com carência de saúde.

Nas próximas horas, o comandante do navio e equipes da área de saúde da região estarão informando como será o cronograma de atendimentos.