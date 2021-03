O cruzeirense segue sofrendo com as quedas de sinal no serviço de telefonia móvel e internet. Em plena pandemia, onde as empresas precisam se adequar ao serviço de delivery, Cruzeiro do Sul ficou mais de 7 horas incomunicável. O prejuízo é incalculável.

Procurada para falar sobre o caso, a empresa Oi, responsável pelo serviço no Vale do Juruá não informou os motivos da falta de sinal. A motivação deve ser o mesma de antes, o rompimento da fibra óptica na BR-364.