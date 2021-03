Municípios do Acre são selecionados pela União para doação de cestas básicas a famílias

A distribuição tem a ver com a situação de emergência e o estado de calamidade pública decretados

O Acre será uma dos Estados do Brasil beneficiados com cestas básicas de alimentos destinadas a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, pelo Ministério da Cidadania.

Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram as cidades selecionadas na portaria ministerial que foi publicada na edição do Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (24).

A distribuição tem a ver com a situação de emergência e o estado de calamidade pública decretados pelas unidades da federação.

Os Estados devem seguir alguns procedimentos e enviar algumas documentações para serem atendidos. O projeto é coordenado pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva.

Ao todo, são 55 municípios beneficiados em todo o país.