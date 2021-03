Mulher que ficou em estado vegetativo no AC após alergia a medicamento ganha R$ 100 mil na Justiça

Em primeira instância, a Justiça condenou o Estado a pagar R$ 100 mil para Maria do Socorro e R$ 50 mil para as duas filhas dela. O Estado recorreu desse resultado e os membros da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre reduziram o valor da indenização da paciente para R$ 50 mil.

“Não concordei, mas avaliaram conforme casos de outras pessoas. Reconheceram que foi negligência, abaixaram o valor. Estamos aguardando para saber se vão recorrer porque é uma coisa que leva mais tempo, e precisamos finalizar para conseguir as fraldas, que ainda compramos”, lamentou Joseane Alves, uma das filhas da autônoma.

Atualmente, Maria está em casa e é cuidada pelas filhas, que se revezam na assitência. As filhas conseguiram também na Justiça o suplemento que a mãe toma, materiais de saúde e alguns remédios do tratamento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ia, antes da pandemia, uma vez por semana ia fazer a fisioterapia na autônoma.

“Eu cuido dela durante o dia e minha irmã à noite. O Samu vinha e fazia a fisioterapia, consegui os remédios e materiais na Justiça, mas não consegui as fraldas. Quando ela adoeceu eu estava grávida e não sabia, então, tive que sair do trabalho para cuidar dela e do bebê”, contou.

Acidente doméstico

Maria do Socorro quebrou uma das pernas ao cair em casa em outubro de 2016. Ela procurou o Pronto-Socorro de Rio Branco, recebeu os primeiros atendimentos, recebeu alta e foi encaminhada para a Fundhacre. Na unidade foi realizada a cirurgia, que ocorreu bem.

Após passar os efeitos da anestesia, uma enfermaria aplicou uma dose de Tramal e AAS (ácido acetilsalicílico) em Maria, que era alérgica a AAS. Joseane, que estava no leito com a mãe, lembra que a autônoma começou a passar mal e acionou outra enfermeira.

“O médico veio e já levou ela para a UTI. Ficou quase um ano internada na Fundhacre. Falaram que deu embolia pulmonar, que isso acontece quando a pessoa faz cirurgia na perna. Só que ela estava bem, começou a sentir dor quando a anestesia passou. Quando a moça falou que ia aplicar o remédio, que ia ser devagarinho porque dava tontura, a pressão dela já foi caindo, não acharam mais os batimentos dela e foi para a UTI”, relembrou.