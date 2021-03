Mulher de deputado federal que fez parto de emergência no AC por causa da Covid-19 começa a se comunicar: ‘Está lúcida’

O deputado federal Alan Rick voltou a usar as redes sociais para atualizar o estado de saúde da esposa e do filho recém-nascido nesse sábado (20). Michele de Araújo Miranda, de 37 anos, está internada na UTI com Covid-19 desde o dia 10 após ser submetida a um parto de emergência. Ela está em um hospital de Brasília desde a terça-feira (16), quando foi transferida do Acre.