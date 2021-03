MPF recomenda exoneração de superintendente do Ibama no Acre, por conflitos de interesses

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que exonere do cargo de superintendente do Ibama no Acre, a advogada Helen Freitas Cavalcante. Os procuradores alegam conflitos de interesses e discurso inadequado adotado por Helen Freitas.

Antes de assumir o cargo, Freitas gravou vídeos em que aparece recomendando infratores ambientais a recorrerem de multas aplicadas por fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).

O MPF entendeu que Helen Freitas, “ao divulgar a prestação de serviços advocatícios a possíveis infratores autuados pelo Ibama”, ela externou “discurso evidentemente pejorativo à atuação da autarquia ambiental, que seria, conforme sua narrativa, cercada de ‘nulidades e abusividades’, o que evidencia o total descompasso e inadequação em se atribuir a condução das ações e políticas de meio ambiente de competência do Ibama no Acre à nomeada”.