Motorista de app é encontrado no porta-malas com facadas e tiros na cabeça

Um motorista de aplicativo de mobilidade urbana, identificado como Marcos Antônio Araújo dos Santos Júnior, 27 anos, foi encontrado morto e em estado de decomposição no porta-malas de um veículo. A ocorrência aconteceu durante a tarde de terça-feira (22), na rua 25, Conjunto Buriti, bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus.

De acordo com tenente Josélio, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia foi acionada por volta das 17h quando moradores denunciaram um veículo que tinha sido abandonado com as janelas abertas durante a madrugada da última segunda-feira (21).

Ao chegar no local a polícia encontrou o Ford Ka, de cor branca, e placas QZV-7J68, e no porta-malas do veículo, um cadáver já em estado de decomposição com três tiros na cabeça e três facadas no coração. Ao identificar a placa do Ford Ka, os agentes rapidamente descobriram que o veículo era de um pátio que alugava carros exclusivamente para motoristas de aplicativos.

A notícia circulou rapidamente entre os grupos de WhatsApp de motoristas de app, e em poucos minutos dezenas deles chegaram ao local da ocorrência para identificar o corpo. Foram os colegas de trabalho de Marcos Antônio que o reconheceram. A vítima fazia parte do grupo “Top Gear” e segundo os amigos, ele estava desaparecido há 24horas.

O corpo do motorista de aplicativo estava com as pernas amarradas por uma corda, enrolado em um lençol, e de acordo com o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), o homem foi atingido por três tiros na cabeça e três facadas no coração. Mãos e braços também apresentavam cortes profundos causados por arma branca. O cadáver já estava em estado de putrefação.

A Delegacia Especializada em Homicidios e Sequestros (DEHS) também esteve no local dando início ao processo de investigação do caso. Segundo delegado plantonista, Daniel Leão, as informações obtidas no local são o ponto de partida da investigação que não descarta uma morte por possível acerto de contas, tendo em vista as características do crime que são de execução.