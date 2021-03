Motoboys devem realizar paralisação nesta segunda-feira (29) em Rio Branco

Um dos representantes dos motoboys de Rio Branco, identificado como James Silva, entrou em contato com a redação do site Ecos da Notícia para informar que nesta segunda-feira (29) acontecerá uma paralisação e mobilização da categoria, com a saída marcada em frente ao Teatro Plácido de Castro, conhecido como Teatrão, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Bosque, às 12h.

A manifestação ocorre porque a categoria dos profissionais que fazem entrega por aplicativo diz não concordar com atitude dos policiais militares da Companhia de Trânsito que acabaram guinchando a motocicleta de uns dos seus companheiros para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e também protestam em relação ao preço abusivo do combustível no Acre.

A categoria reivindica mais respeito e mais coerência em algumas abordagens de agentes de trânsito em relação aos entregadores. Segundo Silva, no caso que ocorreu na noite deste sábado (27), deveria ter ocorrido apenas uma advertência verbal, tendo em vista que as barreiras não eram para fiscalizar o trânsito, mas sim para orientar condutores sobre o Decreto Governamental do toque de recolher.

A promessa é fazer a paralisação da categoria, com saída às 12h de frente ao Teatrão com chegada na frente da Casa Rosada, onde funciona a sede administrativa do governo do Acre.