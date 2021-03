Morre o pastor Astor Bastos, em Rio Branco

É com muita tristeza no coração que informamos o falecimento no *Pastor Astor Bastos,* que foi um grande Pai, e um homem de fé, que amou a Deus, servindo pessoas em sua geração. Desde sua conversão, demonstrou sua fé através de suas boas obras, sempre pronto a estender a mão ao necessitado, levar o Amor de Deus as pessoas por meio de ações palpáveis, a edificar relacionamentos ao redor da mesa, e a ser um pai para os que precisavam.

Informamos ainda que o velório acontecerá nesta terça-feira (30) às 8:30h, na Capela do Cemitério Morada da Paz, localizada na Estrada do Calafate. O enterro está marcado para as 14h no próprio Cemitério Morada da Paz. A família enlutada e amigos agradecem a todos que comparecerem a esse ato de fé e solidariedade cristã.