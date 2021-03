Moradora de 52 anos é vítima de Covid-19 em Sena Madureira

O novo coronavirus fez mais uma vítima fatal em Sena Madureira. Aucileia Freire Vieira, 52 anos, moradora no Beco São Peregrino, bairro C.S.U., faleceu na última segunda-feira, no INTO, em Rio Branco, após ser transferida do hospital de campanha de Sena Madureira. Uma das filhas, Franciele Vieira, acompanhou o esforço médico.

“Agradeço o empenho da equipe do hospital local que fez o que pôde para manter minha mãe com vida, inclusive, chegaram a intubar a mesma, coisa que não estavam fazendo antes. Minha mãe chegou em Rio Branco e, realmente, não tinha UTI, mas logo conseguiram, mas a situação dela era muito crítica e não teve condição de ir pra UTI. Os médicos examinaram e se esforçaram bastante para salvá-la, mas disseram que o vírus foi muito agressivo e todos os órgãos dela foram infectados, minha mãe morreu praticamente em 24 horas, de parada cardíaca”, disse a filha.

De acordo com a família, o corpo de Aucileia foi transladado para Sena Madureira e sepultado no cemitério São João Batista nesta terça-feira (30). A pedido da reportagem, Franciele descreveu o comportamento de sua mãe.

“Mulher forte, determinada, trabalhadora, coração bondoso, não tinha tempo ruim, sempre com o sorriso no rosto e vivia somente para os filhos e família”, disse. A vítima deixa três filhos, três netos e o esposo.