Ministro da Casa Civil de Bolsonaro sai de férias na semana em que país atinge 300 mil mortes por Covid

Na semana em que o Brasil registrou recorde de número de mortes diárias pelo coronavírus e em meio à criação de um comitê de crise, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, tirou férias.

Segundo a Folha, no mês passado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) autorizou que o general da reserva ficasse ausente do comando da pasta da última segunda-feira (22) até amanhã (26). A autorização de férias foi publicada no Diário Oficial da União de 19 de fevereiro.

A Casa Civil foi designada para coordenar o comitê de crise no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Procurada, a pasta não respondeu o motivo das férias.