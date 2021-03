Ministério da Saúde deve abrir mais 10 leitos de UTI em Cruzeiro do Sul

O Ministério da Saúde autorizou mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto para atendimento exclusivo aos pacientes graves com covid-19 em caráter excepcional e temporário, no Hospital Regional do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul. A informação foi repassada pela Agência Brasil.

A Portaria nº 501/21 que autoriza a instalação dos leitos de UTI adulto no estados do Acre foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (19). Segundo o documento, o investimento nos novos leitos seria em torno de R$ 480 mil.

A autorização é a nova modalidade de apoio financeiro dada pelo Ministério da Saúde, que substituiu a habilitação de leitos. O governo federal arca com parte das despesas, mas agora o pagamento não é mais antecipado e sim mensal.

“A medida fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para a população em todo o país. Apesar de estados e municípios terem autonomia para criar e habilitar os leitos necessários, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença. O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas”, informou o ministério, em comunicado.

O pedido de autorização para o custeio dos leitos covid-19 é feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dessas unidades. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os aspectos observados nas solicitações de autorização estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.