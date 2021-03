Michele deve acionar Ministério Público contra Bocalom para investigar gastos com ivermectina e azitromicina

A vereadora Michelle Melo (PDT) deve formalizar uma representação no Ministério Público do Acre (MP-AC) na próxima segunda-feira (29), pedindo que o órgão instaure um procedimento para investigar os gastos do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) com os medicamentos Ivermectina e Azitromicina, que fazem parte do chamado “kit covid” da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A prefeitura teria investido cerca de R$ 728 mil na compra dos remédios.

A parlamentar enfatiza que a denúncia se justifica pela distribuição dos dois medicamentos no “kit covid”, que não têm eficácia científica comprovada contra a doença, além de terem sido contrariados pela Associação Médica Brasileira (AMB).

“Enquanto a vacina não chega, vamos cuidar da forma como cada um imagina. Na verdade a vacina chega, mas a gestão dele tem sido incompetente para aplicar o imunizante”, oublicou a vereadora nas redes sociais.

Michelle lembrou que a medicação, sem eficácia reconhecida, pode causar a morte de pacientes.