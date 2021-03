Menina de 15 anos é executada com tiro no rosto dentro de casa na Cidade do Povo

A adolescente Bruna Marcela da Silva e Silva, de 15 anos, foi morta com um tiro no rosto na noite desta terça-feira (23), após ter a própria residência invadida por criminosos na rua Pastor José Rodrigues Muniz, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, criminosos fortemente armados chegaram no local em uma motocicleta, derrubaram o portão da residência e invadiram o local. Dentro da casa, os bandidos se aproximaram da menor e dispararam um tiro no rosto dela. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A vítima não resistiu ao ferimento e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Ainda segundo informações da polícia, a menor tinha contato com membros da facção Bonde dos 13 quando morava no barro Taquari. Ela teria ido morar no município de Epitaciolândia e, após passar alguns dias na Bolívia, começou a andar com membros do Comando Vermelho e até tirou uma foto fazendo apologia ao grupo organizado do Rio de Janeiro que atua no Acre.

A jovem, segundo a polícia, ainda teria se desculpado aos membros do B13 e estava morando na Cidade do Povo, porém, acabou sendo morta.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

