Mecânico encontra envelope com dinheiro na rua e entrega ao dono

Um mecânico de Sobradinho deu exemplo de honestidade ao devolver, nesta quinta-feira (25/3), um envelope com dinheiro que achou na Quadra 1 da cidade. Para descobrir o verdadeiro dono, ele fez um vídeo e divulgou nas redes sociais: bastava dizer a quantia exata perdida e o que mais estava junto das notas para ter de volta o envolope.

O mecânico Valdeir Silva, 51 anos, afirmou ao Metrópoles que não passou pela cabeça dele ter outra atitude.

“Ser honesto é algo fundamental para que possamos viver em um país melhor. Eu tinha certeza que esse dinheiro faria muita falta para quem perdeu. Por isso, resolvi fazer o vídeo e postar nas redes sociais”, diz.

No vídeo, ele relata que achou o dinheiro enquanto levava a companheira ao trabalho. Para ajudar o dono do envelope, ele informou o que estava escrito no lado de fora. Bastava entrar em contato pelo número de telefone informado no vídeo e ir até a Ligeirinho Lanternagem e Pintura, local de sua propriedade.

A ideia deu certo e o responsável pelo dinheiro buscou a quantia. Fausto Araújo também gravou um vídeo onde mostra que recebeu o valor exato perdido e agradeceu a honestidade do mecânico.