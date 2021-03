Mazinho Serafim anuncia construção do Parque Mamedio Bittar em Sena Madureira com recursos destinados por Márcio Bittar

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) recebeu na manhã deste sábado (27) a equipe técnica do Gabinete do Senador Márcio Bittar para tratar dos trâmites legais, bem como também do processo burocrático para a execução de duas grandes obras de Saneamento Básico no município, a urbanização e canalização do córrego que inicia na Avenida Brasil, mais precisamente ao lado da quadra da Escola Dom Júlio Matiolli, finalizando na Rua Augusto Vasconcelos próximo à ponte do Bairro Bom Sucesso.

Nesse trecho de mais de 1.250 metros será construído o Parque “Mamedio Bittar” em homenagem ao saudoso pai do Senador Márcio Bittar, que contará com pista de atletismo, de passeio e de ciclismo, praça de alimentação, entre outros. Os recursos são na ordem de 20 Milhões de reais destinados pelo Senador Márcio Bittar (MDB/AC).

Além disso, o igarapé Chá também será urbanizado e canalizado através de emenda parlamentar alocada pelo Senador Supracitado, contemplando milhares de pessoas que atualmente residem em áreas insalubres, e estão expostas à riscos constantes de alagamentos.

Durante uma visita aos locais que serão revitalizados, o prefeito Mazinho Serafim falou sobre a realização dessas obras. “O Senador Márcio Bittar tem dado uma atenção especial ao nosso município, e a prova disso é a alocação desses recursos para a realização dessa obra que vai beneficiar centenas de famílias. Além de ser uma nova alternativa de entretenimento e um espaço adequado para a população praticar exercícios físicos. Tenho certeza que esse projeto vai resolver o problema das pessoas que moram nas proximidades desses córregos. Quero aqui agradecer imensamente ao Senador Márcio Bittar e toda sua equipe, na pessoa do nosso amigo Tião Fonseca pela destinação desses recursos que irão melhorar a qualidade de vida da nossa população, e também à equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento que nos auxiliaram na elaboração do projeto”, frisou o prefeito.

O Engenheiro Civil Tião Fonseca, que integra a equipe técnica do Gabinete do Senador Márcio Bittar, destacou o objetivo da visita à Sena Madureira.”O prefeito Mazinho é um parceiro do Senador Márcio Bittar, os dois estão trabalhando juntos por Sena Madureira. Por essa razão, o senador determinou a vinda da nossa equipe técnica para dar celeridade ao processo burocrático, já que o orçamento foi aprovado na última sexta-feira, e a nossa vinda aqui é para conhecer o projeto in loco e assim possamos enviar toda a documentação que esteja de acordo com as regras do ministério. Feito isso, a nossa expectativa é que essas obras iniciem ainda esse ano, mais precisamente no mês de outubro, com a liberação dos recursos. Esse trabalho terá um benefício incalculável pra Sena Madureira, e o impacto será igual ao canal da maternidade em Rio Branco. Vamos substituir o esgoto à céu aberto existente hoje na localidade, por um espaço de lazer, proporcionando uma moradia digna para as famílias”, salientou Tião Fonseca.

A senhora Neide, que reside nas proximidades do Igarapé Chá à mais de 40 anos, agradeceu ao prefeito Mazinho Serafim e ao Senador Márcio Bittar por executar esse trabalho na localidade, que irá pôr fim ao sofrimento dela e dos demais moradores. “Agradeço ao prefeito Mazinho e ao Senador Márcio Bittar por lembrar de nós que residimos aqui á beira desse igarapé e anunciar essa melhoria para todos nós. A situação é bem difícil para quem reside aqui, devido às chuvas e o Mal cheiro que é constante. Mas agora cremos que esse problema vai ser resolvido, graças a Deus e ao prefeito Mazinho, que buscou uma alternativa para beneficiar nossas famílias”, ressaltou a moradora.