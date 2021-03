Mazinho Serafim anuncia compra de 40 mil doses de vacina contra à covid-19

Vacinar a população o quanto antes para evitar mais mortes. Esse é o principal objetivo do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. Para isso, o gestor conta com a amizade do prefeito de Ji-Parana, em Rondônia, para agilizar a compra de 40 mil doses de vacina contra a Covid-19.

Após o contato, Mazinho tratou de reunir prefeitos de todo Acre e formou um consórcio para comprar um lote de um milhão de doses, diretamente da Oxford – Astrazeneca. A assinatura do contrato deve ocorrer por toda essa semana e a empresa tem o prazo de 20 dias para entregar o lote.

“Com essa vacina iremos imunizar nosso povo de Sena Madureira, porque não aguentamos mais ver a nossa gente morrer todo dia com essa doença, e a única maneira de prevenir isso é com a vacina”, disse Serafim.

A atitude do prefeito surgiu após o Supremo liberar a compra do imunizante pelos municípios. “Agradeço o apoio da deputada estadual Meire Serafim que não mede esforços para ajudar a prefeitura nessa batalha, agradeço o meu amigo prefeito Isaú, de Ji-Parana, em Rondônia que nos deu o contato para a compra dessa vacina, e aos demais prefeitos do Acre, que aceitaram o meu convite para comprar o lote, pois a empresa só vende a partir de um milhão de doses”, destacou Serafim, durante entrevista ao programa Radar 104, na dimensão FM.

Após a chegada dos imunizantes, a ordem de vacinação seguirá o critério de idade adotado pelo ministério da saúde, começando pelos mais velhos. Mazinho acrescenta que a vacina enviada pelo Governo Federal vai continuar ajudando na imunização de Sena Madureira.

