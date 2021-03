 Mara Rocha  solicita a inclusão  dos pacientes com câncer e demais comorbidades nos planos estadual e municipal de Imunização contra a COVID-19 

A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) encaminhou ofício ao Secretário Estadual de Saúde, Alisson Bestene, e ao Secretário Municipal de Saúde, Frank Lima, solicitando a inclusão dos portadores de comorbidades comprovadas no grupo de risco prioritário para a vacinação no Estado e no município de Rio Branco.

Segundo a parlamentar tucana, os portadores de comorbidade, principalmente os que estão em tratamento de Câncer, precisam ser priorizados na vacinação.

“Os portadores de comorbidade, notadamente aqueles que estão em tratamento para o câncer, são mais propensos às infecções ou aos efeitos mais graves da COVID-19, o que as qualifica a participarem do grupo de risco”, explicou a deputada.

“Pedi aos Secretários que, levando em consideração a autonomia das esferas federativas e a necessidade de proteção aos mais vulneráveis, coloquem essas pessoas, que já são acompanhadas pelas Secretarias de Saúde, como prioritárias na fila de imunização. Acredito que, dentro das possibilidades, eles serão sensíveis a essa solicitação”, finalizou Mara Rocha.