Mara Rocha  confirma indicação de Emenda para tratamento de autismo na capital, Bujari e Feijó 

Com a chegada do Mês da Conscientização ao Autismo, a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) confirmou ao presidente da Associação Família Azul do Acre (AFAC), Abrahão Púpio, a destinação de recursos orçamentários no valor de R$ 300 mil para custeio do “Mundo Azul”, no Barral y Barral, além de recursos para que as Prefeituras de Bujari e Feijó possam cuidar dos pacientes com transtorno de espectro autista.

Segundo o presidente da Família Azul, o Acre permanece com os mesmos problemas no tratamento do autismo: “Vivemos, atualmente, os mesmos problemas de 15 anos atrás. Tanto o serviço público estadual quanto os Municipais estão péssimos na assistência aos autistas e suas famílias, especialmente na saúde e educação. Quanto a Rio Branco, temos esperanças de que a Gestão Bocalom não repita os erros da gestão passada”, afirmou.

Mara Rocha anunciou a destinação de emendas para o atendimento aos portadores de transtornos de espectro autista: “Estou alocando, em 2021, R$ 800 mil para atendimento aos pacientes com autismo e seus familiares. Aloquei 300 mil reais para o Centro de Referência “O Mundo Azul” em Rio Branco; aloquei outros R$ 500 mil para a Prefeitura de Feijó contratar terapia especializada. Além disso, destinei recursos para o município de Bujari adquirir uma Van com acessibilidade (1 cadeirante) para transportar as crianças para tratamento de lá para Rio Branco”, explicou a parlamentar.

No decorrer da semana passada, a Deputada Mara Rocha e representantes da AFAC estiveram reunidos com o Secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, para tratar sobre a alocação dos recursos de emenda da parlamentar no Centro Mundo Azul, no Barral y Barral.

“A Família Azul está ansiosa por melhorias nas terapias e nas condições do atendimento no Mundo Azul no Barral y Barral. Em 2018 a gestão anterior anunciou 80 vagas e nunca chegou nem à metade, tendo atendido os primeiros pacientes somente em 2020. Estamos felizes com mais essa Emenda da Deputada Mara Rocha, que já disponibilizou recursos para a construção do Centro de Referência para Atendimentos de Pacientes com Transtorno de Espectro Autista e agora destina uma emenda para o Mundo Azul no Barral y Barral. Esses recursos, se bem investidos, serão fundamentais para melhorar o atendimento aos pacientes com transtorno autista e seus familiares”, finalizou Abrahão Púpio.