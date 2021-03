Mais três pacientes de Covid são embarcados para Manaus; Gladson acompanha operação

O Governador Gladson Cameli (Progressistas) acaba de acompanhar pessoalmente o embarque de três acreanos vítimas de Covid para Manaus, onde vão ser tratados dentro de um programa de cooperação jamais realizado no Brasil.

Otimista em relação a cooperação do governo amazonense e com relação a saúde de seus conterrâneos, Cameli comemorou em uma rede social.

GLADSON

“Meus amigos, acompanhei agora há pouco a transferência de três pacientes com Covid-19 do Into, em Rio Branco, para Manaus. Eles embarcaram no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e em breve estarão no Amazonas.

Foi muito triste acompanhar essa saída. Mas temos fé que todos esses pacientes voltarão para casa em breve e com saúde.

Quero agradecer de coração a todos os profissionais da Saúde que ajudaram na logística da transferência, a FAB e ao Ministério da Saúde pelo apoio no transporte.

Peço que tomem cuidado e se previnam contra o coronavírus que tem feito muitas famílias chorarem. Que Deus nos abençoe e nos proteja”, escreveu.