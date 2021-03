Mais de 40 jovens são flagrados pela PM em festa clandestina em Rio Branco

O primeiro dia do decreto governamental que visa impedir a circulação de pessoas nas ruas das 22h às 5h, para conter o avanço da Covid-19, foi marcado por muitas ocorrências na área policial. Três homicídios, tiroteios em vários pontos da cidade de Rio Branco e algumas festas clandestinas foram registradas pela PM.

Na rua Adalberto Sena, no bairro João Paulo, a Polícia Militar do 1° Batalhão acabou com a farra de vários jovens que participavam de uma festa regada de muito álcool e som alto. No local, o PMs registraram a presença de pelo menos 40 adolescentes. Todos foram revistados e orientados a voltar para as suas residências.

Na Avenida Amadeo Barbosa, um grupo de jovens também desobedeciam ao decreto governamental, mas lá quem “atendeu a ocorrência” foram membros de uma facção criminosa que estavam em um veículo e realizaram vários disparos de forma aleatória. Um dos jovens não foi baleado porque a bala atingiu o celular dele que estava no bolso. Após a ação os criminosos fugiram do local.