Mãe entubada por Covid-19 tem bebê, mas criança não resiste e morre na Maternidade de Cruzeiro do Sul

Entubada por complicações da Covid-19, uma paciente foi induzida a um parto de emergência nesta quinta-feira, 18, no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. A criança, infelizmente, não resistiu.

O parto foi acompanhado por obstetra, pediatra, neonatologista e anestesista. Antes de realizar o procedimento, uma equipe avaliou a paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Devido uma piora no quadro clínico da gestante, a gravidez teve que ser interrompida, pois o bebê corria risco de morrer na barriga da mãe, que estava entubada em estado gravíssimo e podia ter a qualquer momento uma parada cardíaca.

Na UTI Covid foi montada uma incubadora e o parto foi acompanhado pelos médicos anestesista, pediatra de sobreaviso, fisioterapeuta e pela equipe de neonatologia da maternidade. A mãe estava evoluindo com batimentos normais e o parto do bebê foi antecipado com medicação porque a mãe já apresentava um quadro hipertensivo.

A criança nasceu viva, foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a UTI Neonatal da Maternidade, onde recebeu todos os cuidados necessários. Contudo, o bebê não resistiu e foi a óbito.