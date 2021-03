Loja de materiais de construção pega fogo no Calafate

Na manhã desta quinta-feira, 25, as guarnições de incêndio e salvamento do 3º Batalhão foram acionadas para uma ocorrência de incêndio em uma loja de materiais de construção, localizada na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

Quando os bombeiros militares chegaram ao local, começaram o combate às chamas. A estrutura sendo de madeira, um material de fácil combustão, as chamas se espalham rapidamente.

A estrutura ficou comprometida, não houve vítimas, pois não havia ninguém no local no momento. O proprietário chegou durante a ação dos militares e informou que ninguém ficava na loja durante noite, apenas uma geladeira ficava ligada no interior do estabelecimento.

Não foi possível afirmar as causas do sinistro. A guarnição da Polícia Militar prestou apoio, isolando a via pública para segurança dos bombeiros e das pessoas que transitavam nas proximidades. Após o rescaldo e repasse de informações técnicas e de segurança ao proprietário o local foi isolado.