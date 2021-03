Justiça mantém prisão de avô suspeito de estuprar as três netas menores

O avô acusado de estuprar a neta de 13 anos em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, teve o pedido de prisão domiciliar negado pela Justiça do Acre. O idoso, de 73 anos, está preso desde o dia 16, no presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul.

A decisão, negada pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul, justifica que é necessária para garantir a ordem pública e a correta organização do processo criminal, uma vez que solto o idoso poderia ameaçar a menor.

“Da análise do caso, é possível perceber que a manutenção da prisão preventiva do investigado é medida necessária para manutenção da ordem pública e da instrução criminal, visto que o acusado à solta poderá voltar a ameaçar a adolescente e sua família, conforme fundamentado na decisão que decretou a referida prisão”, pontuou o juiz Marlon Machado.

O idoso engravidou, segundo a polícia, a neta de 13 anos –que está grávida de três meses-, mas também teria abusado sexualmente outras duas netas, também menores, que atualmente tem 06 e 10 anos de idade, respectivamente.