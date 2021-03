Jovem que estuprou a própria irmã de 13 anos é preso no interior do Acre

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (26) um jovem de 21 anos no Seringal Colombo, nas margens do Rio Muru, no interior do Acre. O rapaz, identificado como Nego, é acusado de estuprar a própria irmã por parte de mãe.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 2019 e a vítima tinha 13 anos na época. As investigações apontam que o jovem teria ameaçado a adolescente com uma arma branca.

A prisão do acusado ocorreu durante uma missão de 52 horas no Alto Rio Muru realizada pela Polícia Civil de Tarauacá, que cumpriu vários mandados de prisão e mandados de intimações, por diversos crimes (Maria da Penha, lesão corporal, homicídio, estupros).

A missão durou três e contou com o apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI). O delegado coordenador da regional Tarauacá/Envira, Valdinei Soares, agradeceu a direção de Polícia Civil pelo apoio à missão.

“Nenhuma dificuldade será empecilho para cumprirmos nossa missão de servir e proteger a sociedade”, ressalta Valdinei Soares.

O preso foi conduzido à delegacia do município para procedimento praxe e, em seguida, colocado à disposição da justiça.