Jovem é encontrado morto com um tiro no peito em ramal no Belo Jardim 2

O jovem Felipe Asaf Souza Nascimento, de 18 anos, foi morto com um tiro no peito, na noite desta sexta-feira (27), no Ramal da Zezé, próximo às margens do Rio Acre, no bairro Belo Jardim 2, na região Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, o Ciosp recebeu a informação sobre um tiroteio na região do Belo Jardim 2, e quando uma guarnição passou pelo local para averiguar a denúncia, os PMs acabaram vendo Felipe jogado às margens do ramal já sem vida e com um tiro no peito.

Populares também acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu antes de receber socorro. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Um morador que pediu para não ser identificado disse que Felipe, antes de ser executado, recebeu uma ligação de uma pessoa que pedia que o jovem fosse até a saída do ramal. A informação levanta a hipótese de que o rapaz tenha sido vítima de uma emboscada.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).