Jovem de 20 anos perde a vida após chocar moto contra taxi e garupa fica ferida na BR 317

Uma vítima identificada como Jercilei da Silva Santiago, de 20 anos e natural de Xapuri, perdeu a vida na madrugada desta segunda-feira, dia 29, após chocar a moto modelo Honda, placa MZV 8266 que trafegava pela BR 317, sentido Xapuri/Epitaciolândia, por volta das 5h30 da madrugada com uma mulher na garupa.

A moto teria se chocado contra um veículo taxi lotação, modelo Chevrolet placas QLX 8B15, conduzido por Enilson Lopes Gama (42) que ia sentido contrário no km 19, próximo a ponte que passa sobre o Igarapé Barra.

A mulher que estava na garupa, foi identificada como; Lianes Martins das neves, de 30 anos, que teria ficado ferida no local ainda consciente, até a chegada de uma equipe do SAMU. Esta foi socorrida e levada para o hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorros e ficou em observação pela equipe médica. Não foi informado o real estado de saúde e se deveria ser transferida para a capital nas próximas horas.

O jovem Enilson teve morte no local e seu corpo seria resgatado após a chegada de uma equipe do IML. Uma guarnição da PRF se deslocou até o local do acidente para coletar mais informações.

Acidente aconteceu na madrugada. Buracos na BR podem ter sido a causa.

Uma das hipóteses do acidente, seria a tentativa de desviar de buracos no trecho, considerado um dos piores entes de chegar em Epitaciolândia. Foi informado que o motorista teria se evadido do local por medo de familiares, para se apresentar às autoridades na cidade.