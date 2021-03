Jovem de 19 anos morre vítima da Covid-19 no Pronto-Socorro

O jovem Gábryl Borges, 19 anos, internado desde 01 de março, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco, não resistiu e faleceu nesta segunda-feira, 22, por complicações do novo coronavírus.

Nas redes sociais, amigos e familiares consternados com a perda, publicaram fotos e textos se despedindo do jovem.

A ex-professora de Gábryl, Naraline Menezes, publicou um texto nas redes sociais lamentando o falecimento do seu ex-aluno. Ela se referiu a Gabryl como um jovem iluminado.

É com muita tristeza que todos os dias nos deparamos com a morte de alguém conhecido, próximo, ou que amamos, infelizmente perder alguém não é nada fácil. Mais do que ex-aluno, Gábryl Borges era um ser iluminado, reservado, mas ao mesmo tempo engraçado, durante as aulas sempre tinha um comentário pertinente a fazer. Vai em paz, campeão, você não perdeu essa batalha, você concluiu sua jornada, com certeza o céu está em festa, que Deus conforte o coração da família. Deixará saudades”, escreveu.