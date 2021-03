Jovem de 16 anos é deixada para trás pelo ‘marido’ e apreendida por tráfico em Rio Branco

Esposo da acusada teria se evadido e a deixado ao perceber a presença da polícia

Miitares das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), desarticularam na noite deste domingo, 28, um ponto de venda de drogas, no bairro Bahia Nova. Uma adolescente, de 16 anos, foi apreendida.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe visualizou um cidadão em fundada suspeita que ao notar a presença policial conseguiu se evadir, por um imóvel. No local foi localizada uma adolescente, esposa do homem que havia se evadido.

Foram encontradas trouxinhas de cocaína e barras de maconha, além de coletes balísticos, fardamento do Exército Brasileiro, balança de precisão, caderno para contabilidade do tráfico e material para vigilância privada do imóvel.

A adolescente recebeu voz de apreensão, por ato inflacional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi encaminhada a Delegacia.