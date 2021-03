Jorge Viana critica baixo índice de vacinação no Acre: “Irresponsabilidade”

Neste domingo (21), o ex-senador Jorge Viana fez um post no Twitter para alertar a respeito da lentidão no processo de vacinação dos acreanos contra a covid-19. Jorge Viana chamou de “irresponsabilidade”, a demora para imunizar a população e a baixa quantidade de imunizantes que chegam ao Estado.

Jorge Viana, que perdeu a mãe no mês passado para a doença, lamentou que o Acre seja o 2º estado no ranking dos piores vacinadores do País. Sem citar nomes, o ex-senador petista deixou claro seu descontentamento com a condução do processo de imunização, coordenado pelas Prefeituras, que recebem as doses distribuídas pelo Estado.

No último sábado, o Acre recebeu mais de quase 31 mil doses das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca. Do aeroporto, o lote de vacinas foi levado em um caminhão frigorífico direto para o prédio da Rede Estadual de Frios em Rio Branco, de onde serão distribuídas para os 22 municípios para serem aplicadas nos grupos prioritários da campanha de vacinação antocovid.

O Estado já recebeu, desde janeiro, um total de 121.300 doses do imunizante.