Jojo Todynho passa por procedimento para colocar balão gástrico

Cantora deu entrada em um hospital do Rio nesta quarta-feira (24)

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que Jojo Todynho deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (24), para passar por um procedimento de colocação de um balão gástrico. Esta é uma técnica que consiste na colocação de um balão no interior do estômago para ocupar algum do espaço e levar a pessoa a comer menos, facilitando a perda de peso.

Para colocar o balão, geralmente é feita uma endoscopia onde o balão é colocado no estômago e depois é preenchido com soro fisiológico. Este procedimento é bastante rápido e feito com sedação e, por isso, não é necessário ficar internado. O balão gástrico deve ser removido após 6 meses, mas, nesse tempo, pode levar a pessoa que o coloca a perder até cerca de 13% do peso, sendo indicado para pessoas com IMC superior a 30kg/m2 e com doenças associadas como pressão alta ou diabetes, por exemplo, ou IMC superior a 35 kg/m2.

Jojo Todynho aumentou muito seu peso durante a quarentena em hotel do pré-confinamento de ‘A Fazenda’. Dentro do reality, ela chegou a perder um pouco do que ganhou, mas ainda não voltou às medidas que havia conquistado durante tratamento com sua nutricionista e melhor amiga Renata Branco. Em 2019, a funkeira havia perdido 20kg e estava satisfeita com a silhueta que havia conquistado, na época.