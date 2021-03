A Betfair é uma das principais casas de apostas disponíveis no mercado. Seu sportsbook é ótimo, mas seu grande diferencial é a bolsa de apostas esportivas, que é a maior e melhor do mundo. E, para ser um bom trader, é fundamental acompanhar os eventos esportivos em tempo real. Por isso, não poderia faltar no site uma ferramenta de streaming qualificada. E, como você deve ter adivinhado, realmente não falta. Confira, neste artigo, como assistir a jogos ao vivo na Betfair e, assim, se tornar um trader cada vez mais qualificado.

Qual é a importância de assistir jogos ao vivo na Betfair

Acompanhar um evento em tempo real é bom tanto no punting quanto no trading. Porém, para os punters, representa apenas uma oportunidade a mais. Já, para os traders, é indispensável. Para entender os motivos, é preciso compreender como estas duas modalidades de apostas funcionam.

Punting

Quando um leigo pensa em apostas, ele pensa no punting. É aquele formato de conhecimento geral, sabe? Você escolhe um evento, aposta em algum resultado e, quando o jogo terminar, você ganha ou perde. Se ganhar, o prêmio é pago pelo bookmaker.

Trading

Essa já é uma modalidade um pouquinho mais avançada. É tipo uma bolsa de valores, mas em vez de comprar ações e revendê-las, o que é comprado e revendido são situações esportivas. Dessa forma, é possível ganhar ou perder antes do evento terminar. E, em certos casos, antes mesmo de ele começar. Basta comprar e vender uma situação antes que a partida acabe – ou inicie. Vamos a um exemplo, pra ficar mais claro.

Imagine um jogo entre o Clube A, que é fortíssimo, e o Clube B, que é muito fraco. Agora vamos supor que você encontrou uma entrada para a vitória do time B muito barata e resolveu investir nela. Para a sua sorte, a equipe B sai vencendo o jogo por 1×0 logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Como a possibilidade de vitória do B aumenta com esse placar parcial, o resultado que você comprou – a vitória do B – valoriza na mesma hora.

Afinal, a chance de que ele se concretize ficou muito maior. Porém, você percebe que o gol foi um lance de sorte e o A vai virar o jogo em breve. Mais que depressa, você revende sua posição enquanto ela está valorizada, lucrando antes do jogo terminar. Agora, se o time A virar para 10×1, não importa mais: você já ganhou. Entendeu por que é tão importante assistir aos jogos ao vivo para os traders

Como assistir a jogos ao vivo na Betfair

Utilizar a ferramenta de streaming da Betfair é muito fácil. Primeiro, é necessário ter uma conta na casa. Por isso, se você ainda não tem, clique no botão abaixo e registre-se agora mesmo:

Em seguida, é preciso fazer um depósito, pois as transmissões ao vivo estão disponíveis apenas para quem tiver algum saldo em conta. Então, escolha no menu superior do site o esporte no qual você quer investir. Quando a lista de partidas surgir na tela, você verá que algumas delas estão acompanhadas por aquele triângulo que significa “play”, sabe? Esses são os eventos que estão sendo transmitidos. Ao clicar no evento, um pequeno player surgirá no canto direito inferior da sua tela. Aí é só começar a assistir e caprichar nas suas apostas!

O que mais preciso saber?

O principal você já está sabendo. Mas aqui vão algumas pequenas dicas que podem evitar o surgimento de algumas dúvidas comuns.

1 – Se o player não funcionar, verifique se o uso do Flash Player está permitido no seu browser.

2 – Em alguns casos, há restrições para as transmissões. Geralmente, isso acontece com eventos realizados próximos ao local em que você está. Tipo como acontece na TV, sabe? Se o seu time joga em casa, possivelmente a TV não passe o jogo pra incentivar o público a ir ao estádio.

3 – Em alguns casos, a transmissão pode sofrer um certo delay. Isso é comum: se nem o que passa na TV é instantâneo, é natural que na internet também não seja. O importante é que você esteja ciente da existência desse delay para não deixar que ele prejudique suas ações.

Bônus da Betfair

Se você já tem conta na maior bolsa esportiva do planeta, já pode utilizar a ferramenta de streaming. Mas, se ainda não tem, pode aproveitar para ganhar variados bônus de boas-vindas. Confira:

• Esportes: 100% até R$ 400.

Cassino: 300% até R$ 1500 + giros grátis.

Pôquer: giro na roleta da sorte.

Bingo: aposte £10 e ganhe £50 de bônus + 30 giros grátis.

E aí, curtiu? Então cadastre-se agora mesmo na Betfair, aproveite o bônus de boas-vindas e comece a acompanhar eventos esportivos em tempo real hoje mesmo!