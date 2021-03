Internado com Covid-19, Agnaldo Timóteo é intubado

O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, precisou ser intubado às 7h deste sábado, 27, para “ser tratado de forma mais segura”. A informação é da família do cantor e foi confirmada pelo site G1.

Timóteo está hospitalizado devido a complicações da Covid-19 desde o dia 17 de março.

De acordo com o comunicado, o cantor continua na unidade de terapia intensiva (UTI).

“Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura”, diz trecho do comunicado divulgado pela família do cantor.