Internada com Covid-19, mulher de deputado federal perde o pai para a doença no Acre

A esposa do deputado federal Alan Rick, Michele de Araújo Miranda, de 37 anos, que está internada desde o último dia 10 em tratamento contra a Covid-19, perdeu o pai José Océlio de Araújo, de 65 anos, para a doença nesta terça-feira (23). A informação foi confirmada pela assessoria do deputado.

Segundo a equipe, Alan Rick, que acompanha a mulher em Brasília (DF) desde o dia 16 de março, está muito abalado com a notícia. A assessoria aguarda um posicionamento do deputado para divulgar uma nota de pesar.

Araújo era capitão reformado da Polícia Militar (PM-AC). A corporação soltou uma nota lamentando a morte. ” À família enlutada prestamos as mais sinceras condolências pela perda de seu ente querido e rogamos a Deus que possa confortar-lhes neste momento de imensa tristeza e dor”, afirma.

O capitão estava internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco.

Luta contra o coronavírus

Na segunda (22), o deputado Alan Rick divulgou um vídeo de pouco mais de 1 minuto e meio, mostrando a luta travada por Michele contra a Covid-19. Ela chegou a ser intubada duas vezes e passou por um parto de emergênciaaos oito meses de gestação. No final do vídeo, ela agradece às orações e, ainda com dificuldade, diz a frase: “vocês me ressuscitaram’.

Michele continua internada em umhospital de Brasília, para onde foi transferida às pressas no dia 16 de março. O filho dela também segue internado em um hospital em Rio Branco, ganhando peso. Ela teve que ser internada em um hospital particular de Rio Branco, com 80% dos pulmões comprometidos, e submetida a uma cesárea de emergência.

Vídeo mostra luta contra a Covid-19 de Michele Miranda

Alan Rick também testou positivo para a Covid-19, mas conseguiu se recuperar e está curado. Dois funcionários dele também contraíram a doença e chegaram a ficar internados, mas conseguiram vencer o coronavírus.

No último dia 15, Alan Rick iniciou umacampanha nas redes sociais por doações de leite materno para o filho. Após o anúncio, pelo menos 25 novos cadastros foram feitos junto ao Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Bárbara Heliodora, referência do estado.