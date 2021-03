Ignorando o decreto, Cruzeiro do Sul teve comércio aberto e jogos de futebol no fim de semana

Apesar do Acre está sob vigência de decreto governamental que proíbe a abertura de estabelecimentos comerciais e aglomerações no fim de semana, em Cruzeiro do Sul, o comércio de muitos bairros esteve aberto durante o último fim de semana.

Além disso, também foram registradas na cidade jogos de futebol em campos e quadras e presença de pessoas em balneários foram as principais ocorrências, segundo o coordenador das Ações de Prevenção e Controle e Fiscalização do COVID-19 no município, Lindomar Ferreira.

“Onde constatamos comércios abertos os donos atenderam ao nosso pedido e fecharam. As pessoas também dispersaram aglomerações”, disse Lindomar.