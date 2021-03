Idoso de 87 anos é amarrado e bandidos levam Hilux, mas são presos na BR-364

A dupla foi vista na rodovia e ao perceber que uma equipe da PM, parou, mas foi presa

Depois do roubo de uma caminhonete modelo Hilux no município de Candeias do Jamari (RO), policiais militares em uma rápida ação prenderam Jerlan F. L., 19, e Edvandro Fernandes S., 36, nesta quarta-feira (17) em fuga no veículo pela BR-364, já na região do distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho (RO).

Os militares do distrito foram informados de que dois criminosos tinham roubado o veículo de um idoso de 87 anos. A vítima que havia sido amarrada conseguiu se soltar e denunciou o crime.

A dupla foi vista na rodovia e ao perceber que uma equipe da PM estava em acompanhamento, o motorista da Hilux entrou em uma estrada e parou na região da praia de Jaci.

Os dois foram disfarçadamente até os banheiros químicos. Porém, ambos foram abordados e presos.

Para a polícia, a dupla negou participação no roubo e alegou que pegou o veículo na capital de Rondônia para levar até Guajará-Mirim.bPelo suposto serviço, os dois disseram que ganhariam somente R$ 500,00.

Ambos foram levados para a Central de Polícia na capital. Na delegacia, a dupla foi reconhecida pela vítima como sendo a autora do roubo.