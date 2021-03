Idosa sofre dois AVCs após ser picada por cobra

A idosa chegava em casa no bairro Chácara das Tâmaras, quando, ao abrir o portão, acabou pisando no filhote da cobra

Uma idosa foi picada por uma cobra em frente a sua casa, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. De acordo com o marido da vítima, Maria de Fátima Barbosa Greca, de 63 anos, sofreu dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs) por conta do veneno e está internada na UTI.

Segundo informações do G1, a idosa chegava em casa no bairro Chácara das Tâmaras, quando, ao abrir o portão, acabou pisando no filhote da cobra da espécie jararacuçu (Bothrops jararacussu), que a picou no calcanhar.

O marido da vítima, Cesar Deivid Greca, de 67 anos, disse em entrevista ao G1 que ouviu a esposa chamando pelo nome do filho, e saiu correndo para ver o que havia acontecido.

“Eu estava em casa com meu outro filho, quando ouvi o grito dela pedindo pelo meu filho David e falando ‘socorro’.

Na hora, sai correndo. Foi quando vimos que ela tinha sido picada pela cobra, e que já tinha sofrido o primeiro AVC. Saímos correndo para levá-la ao hospital”, afirmou o idoso.