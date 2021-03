Hospital Abel Pinheiro em Mâncio Lima terá gerador de energia e usina de oxigênio

Assim como as demais obras iniciadas pelo governo do Estado a reforma do Hospital Abel Pinheiro segue a todo vapor. Após visitar a unidade e verificar a necessidade de melhorias o governador Gladson Cameli determinou que as mudanças fossem iniciadas pelas Secretarias de Estado de Saúde e de Infraestrutura

O hospital que estava em situações precárias em um local chamado de bloco A e com uma obra inacabada chamada de bloco B, começou a passar por mudanças, os gestores das duas pastas foram na unidade avaliar e alinhar em conjunto as ações a serem executadas.

Atualmente o governo já entregou o bloco B, que passou a ser utilizado como local de funcionamento do Hospital, ofertando um ambiente adequado e seguro para os pacientes e profissionais.

“Atendendo a determinação do governador Gladson Cameli, estamos atuantes para que esse hospital possa ofertar a atendimentos com segurança e com novos serviços de assistência”, pontua o secretário de Saúde Alysson Bestene.

A reforma do bloco A está em andamento, e junto com ela será entregue também um gerador de energia e uma usina de oxigênio, que vai possibilitar inúmeros benefícios como explica o gerente geral da unidade, Hélio Bentes.

“Com o gerador e a usina não será mais necessário à transferência de pacientes com Covid para Cruzeiro do Sul. Além disso, poderemos realizar alguns procedimentos cirúrgicos e partos cesáreos. A entrega do hospital como um todo representa um marco em nosso município”, destaca o gerente.

Sobre a parte operacional de execução, o prazo estipulado pela empresa ganhadora da licitação, e que a entrega da reforma e implantação do gerador e usina de oxigênio é de 180 dias explica.

