Homem morre afogado após bebedeira em flutuante

Um homem identificado como Diornnes da Silva Lopes, de 38 anos, acabou morrendo afogado e teve o corpo encontrado 48 horas após o acidente. O afogamento aconteceu durante a noite de sábado (27) mas o cadáver só foi achado na tarde desta segunda-feira (29), ainda na área onde havia desaparecido, na comunidade Jesus me Deu, Careiro Castanho, em Manaus.

De acordo com informações do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), o homem era popularmente conhecido no município pelo excessivo consumo de bebida alcoólica. No sábado que desapareceu nas águas não foi diferente.

Testemunhas informaram que Diornnes teria passado todo o dia bebendo cerveja e que mesmo durante a noite continuava se alcoolizando em um flutuante que funcionava no local. Após o por do sol o homem decidiu dar um mergulho e sumiu nas águas escuras do rio negro.

Amigos e familiares acionaram as autoridades da área que procuraram pelo corpo durante todo o domingo (28) mas não encontraram, e por isso, as buscas haviam sido encerradas. Já durante a tarde desta segunda-feira (29), o cadáver apareceu boiando próximo ao flutuante onde tinha sido visto pela última vez.

Após ser reconhecido, o corpo do homem foi transferido de lancha para o Porto da Ceasa, na zona Sul de Manaus. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção.