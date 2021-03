Homem mata a esposa a facadas e toma soda caustica em seguida

Um homem de 36 anos, identificado como Marcelo Aparecido Martins, foi preso nesse domingo (21) após matar a companheira, de 42 anos, Adriana Barra, a facadas. Após o crime, ele tomou soda caustica para tentar tirar a própria vida.

O feminicídio aconteceu na casa da vítima, em Novo Horizonte do Norte (665 km de Cuiabá), por volta das 5 horas.

Quando a Polícia Civil chegou à casa, a Polícia Militar já havia isolado o local, visto que tinha encontrado bastante sangue na área de fora da casa.

Os policiais civis encontraram Adriana estendida no chão da sala, sem vida, com bastante sangue, assim como tinha sangue em diversos pontos da casa. Ela tinha marcas de que havia sido morta a facadas.

Os policiais constataram, ainda, que alguém havia ingerido soda caustica, e constataram que deveria ter sido o suspeito, que tinha fugido, pois existia sangue na embalagem do produto e um copo com a substância diluída com água e marcas de ingestão.

O filho da vítima, de 23 anos, e uma testemunha, de 43 anos, foram encaminhados para a delegacia. A faca utilizada pelo suspeito para cometer o crime foi encontrada no chão da sala, assim como dois celulares.

Histórico

O casal tinha histórico de violência doméstica. Em 2019 Adriana já tinha denunciado Marcelo por ameaçar matá-la.

Ela chegou a se separar de Marcelo por sofrer agressão e teve medidas protetivas. Mas em 2020 registrou outro boletim de ocorrência dizendo que, por ela e os filhos serem ameaçados de morte caso não voltasse com ele, reatou o relacionamento.

Porém, já morando juntos, mais uma vez ele voltou a ameaçar ela e os filhos de morte e ela o agrediu pedindo que ele fosse embora. Adriana acionou a polícia e ele foi preso.

Prisão

Após o crime, a polícia começou as buscas pelo suspeito, que havia fugido. A Polícia Militar recebeu uma denúncia que ele teria ido para Juara (690 km de Cuiabá) e fez buscas o dia todo.

Por volta das 20 horas uma motocicleta foi localizada dentro do Rio Alcebíades, em Juara. Militares foram até local e encontraram o veículo, que foi retirado da água.

Os policiais entraram em contato com o irmão de Marcelo e ele reconheceu a motocicleta como sendo do irmão.

As equipes militares continuaram as buscas pelo suspeito, mas não o encontraram. Pouco depois, o irmão ligou para a polícia e disse que havia encontrado Marcelo em uma serraria e estava o levando para o Hospital Municipal para receber atendimento médico, visto que ele havia ingerido soda caustica.

Os militares foram para o hospital e encontraram o suspeito e o irmão no local. Marcelo confessou o crime e que depois tinha tomado soda caustica para tirar a própria vida.

A Polícia Civil foi acionada e o suspeito ficou hospitalizado no Hospital Municipal de Juara.

O caso foi registrado como feminicídio.