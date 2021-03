Homem é ferido com 5 tiros na Baixada da Sobral; criminoso fugiu em táxi

Everaldo Pereira de Souza, 43 anos, vulgo Curió, foi ferido com cinco tiros na noite desta sexta-feira (18), na rua 15, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A irmã da vítima relatou que estava bebendo com Everaldo na frente de uma residência, quando viram um jovem passando correndo em via pública e outra pessoa armada correndo logo efetuando vários disparos.

Ao ver a situação, a vítima ainda tentou correr e se esconder embaixo de um caminhão, mas acabou sendo alvejado com cinco tiros, sendo que dois atingiram as costas, um nos testículos e dois disparos nas pernas de Everaldo. Após a ação, o criminoso fugiu entrando em um táxi que estava dando cobertura à ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimento e encaminhou Everaldo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A PM não conseguiu prender o autor do crime e possíveis comparsas que estavam no táxi. A motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo a PM, o táxi usando na ação criminosa é de um taxista que deve ter sido sequestrado e está sendo obrigado a levar os bandidos para as áreas da facção rival na região da Baixada da Sobral. Ainda segundo os militares, há a possibilidade de novos ataques a qualquer momento.